Второй победитель промокампании «Пей Xırdalan, выиграй квартиру в Хырдалане» получил ключи от новой квартиры

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась вторая церемония награждения в рамках промокампании «Пей Xırdalan, выиграй квартиру в Хырдалане», организованной Carlsberg Azerbaijan.

Директор по маркетингу Carlsberg Azerbaijan Яна Сливка вручила ключи от квартиры новому владельцу Чингизу Гамидову. Напомним, что у любителей пива есть шанс выиграть третью квартиру, зарегистрировав код под крышкой пива Xırdalan.

Яна Сливка, директор по маркетингу Carlsberg Azerbaijan: «Мы очень рады, что и вторая квартира нашла своего победителя. На данный момент квартира уже переоформлена на нового владельца, и у Чингиза уже была возможность посетить ее. У наших потребителей все еще есть шанс получить третью квартиру».

После церемонии вручения Чингиз Гамидов совершил экскурсию по заводу и увидел процесс производства любимого пива своими глазами.

В рамках промокампании «Пей Xırdalan, выиграй квартиру в Хырдалане», стартовавшей первого апреля, разыгрываются три отремонтированные квартиры в жилом комплексе Kristal Abşeron в городе Xırdalan. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше совершеннолетним потребителям необходимо купить пиво Xırdalan, найти под крышкой код и зарегистрировать его на промо сайте www.xirdalanpromo.az.

Розыгрыш третьей, последней, квартиры состоится первого сентября 2018 года.

В акции участвует продукция со знаком Лотереи: «Пей Хырдалан – выиграй квартиру в Хырдалане» («Xırdalan iç – Xırdalanda ev qazan!») в следующих форматах упаковки: «Xırdalan» стеклянная бутылка 0,5 литра , «Xırdalan» железная банка 0,45 литра, «Xırdalan» ПЭТ 2,0 литра, «Xırdalan» ПЭТ 1,5 литра, «Xırdalan Draft» стеклянная бутылка 0,44 литра, «Xırdalan Export» стеклянная бутылка 0,44 литра.

Более подробную информацию о правилах акции можно получить на этикетке продукции и на сайте www.xirdalanpromo.az, а также позвонив по номеру горячей линии (012) 404 31 33.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — восемь миллионов декалитров в год, а компании работает порядка 220 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Ежегодные отчисления Carlsberg Azerbaijan в бюджет составляют порядка 15 миллионов манатов, компания имеет статус налогового партнера Министерства Налогов АР. Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 миллионов манатов. В портфеле компании такие популярные бренды как Xirdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика КУЛЕР, Efsane, Жигулевское Фирменное, Carlsberg, Holsten, Kronenbourg Blanc, Seth and Riley's Garage, Somersby, Karmi Sensual.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Восточной Европы и Азии и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 42 000.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.