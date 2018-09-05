Официальный курс маната к мировым валютам на 5 сентября

5 сентября 2018 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9712 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

05.09.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9712

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2222

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0436

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8068

1 бразильский реал

1 BRL

0.4087

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1111

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1522

1 чешская крона

1 CZK

0.0766

1 чилийский песо

1 CLP

0.2453

1 китайский юань

1 CNY

0.2486

1 датская крона

1 DKK

0.2644

1 грузинский лари

1 GEL

0.6583

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0237

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1861

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0114

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1873

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7461

1 израильский шекель

1 ILS

0.47

1 канадский доллар

1 CAD

1.29

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6107

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4103

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0877

1 молдавская лея

1 MDL

0.102

1 египетский фунт

1 EGP

0.0948

1 норвежская крона

1 NOK

0.2027

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0214

1 польский злотый

1 PLN

0.4575

1 российский рубль

1 RUB

0.025

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2343

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3715

1 турецкая лира

1 TRY

0.2546

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0597

100 японских иен

100 JPY

1.5241

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1146

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