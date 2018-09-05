«Амуль-Хазар 2018» - символ приверженности Туркменистана созданию мультимодальных маршрутов

БАКУ /Trend/ - Интервью АМИ Trend c атташе посольства Туркменистана в Азербайджане Атамуратом Баллыбаевым в преддверии Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018» (Turkmen Desert Race)

Кто является инициатором международного авторалли «Амуль-Хазар 2018»?

Инициатива этого Международного спортивного мероприятия принадлежит Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Как уже всем известно, 2018 год в Туркменистане объявлен годом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути». И этот Международный спортивный праздник станет еще одним вкладом в развитие Великого Шёлкового пути.

Каковы особенности проекта «Амуль-Хазар 2018»?

Особый статус этому масштабному автоспортивному проекту придаёт то, что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не только выдвинул идею этих состязаний, но и лично патронирует её воплощение в жизнь, от организаторских вопросов до практических действий. Глава государства даже сам как пилот спортивного внедорожника опробовал трассы автогонки в пустыне Каракумы. Это было в феврале текущего года во время старта массовых соревнований «Великий Шёлковый путь» в Лебапском велаяте и в ходе отборочного тура ралли «Амуль-Хазар», который прошёл под Ашхабадом с участием отечественных команд, и где туркменский лидер вновь показал блестящий результат.

Гонка в Туркменистане состоятся с 11 по 15 сентября 2018 года по маршруту Амуль-Хазар, а 9-10 сентября пройдут подготовительные дни. К участию допускаются легковые автомобили, грузовые автомобили и квадроциклы класса SSV.

Трасса длиной в 1500 километров проложена через пустыню Каракумы, а также через другие живописные места страны.

Но, конечно, Каракумы – сердцевина проекта. Потому что эта вторая после Сахары величайшая пустыня мира достойна занять значимое место в географии состязаний лучших ралли-рейдовых гонщиков на планете класса «Дакар».

А также, Каракумы в качестве основного участка трассы туркменского авторалли должны привлечь внимание мировой общественности к этому эталонному образцу сохранения природы, который заслуживает внесения в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Финиш соревнования состоится на жемчужине Каспийского моря - в Национальной туристической зоне «Аваза».

Таким образом, члены экипажей проедут с востока на запад Туркменистана, повторяя исторический маршрут Великого Шёлкового пути, и подобно древним торговым караванам пересекут бескрайние просторы легендарных Каракумов, преодолеют сложнейшие участки пустыни, а также увидят другие неповторимые и уникальные места туркменской земли.

Хотелось бы узнать о ходе подготовки к «Амуль-Хазар 2018».

Организационные вопросы по проведению этого мероприятия возложены на Министерство внутренних дел, Министерство спорта и молодёжной политики и другие ведомства Туркменистана. Что касается собственно спортивной части, то в соответствии с подписанным соглашением её обеспечение доверено команде организаторов марафона «Africa Eco Race» под руководством Жан-Луи Шлессера.

На данный момент в Туркменистане ведётся большая подготовительная работа к этому событию. Были разработки и внедрение системы online-регистрации участников гонки, запущен сайт авторалли.

Сейчас развёрнуты работы по организации бивуаков, культурного сопровождения мероприятия, подготовке персонала. В распоряжении организаторов будут современная техника, авиация и другие сопутствующие средства для организации ралли. Предусматривается множество других мер, ведь приём на высоком уровне многочисленных делегаций зарубежный гостей для нашей страны всегда является делом чести. Пример тому – триумфально прошедшие в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Полезные наработки этих Игр, сформированные команды волонтёров, технических работников и сервисного персонала станут хорошим заделом и для ралли «Амуль-Хазар 2018».

А также в истории Туркменистана уже есть опыт организации подобных состязаний: в 2009 году состоялось международное авторалли «Шёлковый путь», инициатива проведения которого тоже принадлежит Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Она была поддержана лидерами государств-соседей – дружественных России и Казахстана. Протяжённость маршрута международного автопробега по трём странам, в котором участвовали мастера автоспорта почти из 30 государств мира, составила 4 тысячи 500 километров. Большая часть этого пути проходила по территории Туркменистана.

Какова цель Туркменистана в организации такого масштабного мероприятия?

Как известно, в 2018 году девиз страны: «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути». По идее Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, зарубежные участники ралли смогут не только приобщиться к наследию туркменского народа, но и увидеть новую жизнь, которая приходит в эти легендарные места вместе с коренными социально-экономическими преобразованиями, научно-техническим прогрессом и индустриальным развитием регионов страны, укрепляющей свою роль важного транспортного узла на Великом Шёлковом пути в современной эпохе.

Предстоящий ралли-рейд является не только грандиозным спортивным событием, но и символом приверженности Туркменистана активной политике в сфере развития международных транзитно-транспортных коридоров и создания мультимодальных маршрутов.

Сегодня наша страна становится важнейшим транспортным узлом региона, превращается в крупный международный логистический центр благодаря выгодному географическому положению и конструктивной внешней политике Президента Гурбангулы Бердымухамедова, выдвигающего актуальные предложения по взаимодействию с зарубежными государствами и предпринимающего последовательные шаги по их практическому воплощению.

Для этого создаётся отвечающая международным стандартам транспортная инфраструктура, прокладываются автобаны, строятся транснациональные стальные магистрали, вокзалы, аэропорты, приобретаются современные суда, сооружаются железнодорожные и автодорожные мосты, соединяющие не только регионы внутри страны, но и соседние государства.

Туркменистан повышает свой мировой авторитет, как страна, имеющая успешный опыт проведения крупных спортивных мероприятий международного уровня, в том числе в автоспорте. И накопленный опыт обогатит такой значительный проект, реализуемый на государственном уровне, как ралли «Амуль-Хазар 2018».

Эта гонка придаст импульс не только развитию автоспорта в Туркменистане, но и поспособствует развитию туризма. Глава государства уже отмечал необходимость введения новых туристических маршрутов по данной трассе, охватывающих и всемирно знаменитые, и менее известные исторические и археологические памятники нашей страны, а также её природные достопримечательности.

Если когда-то по этим местам проходили караванные тропы, пересекающие океан песков, раскинувшихся между оазисами цветущих городов, то сегодня здесь пролегли первоклассные автобаны и современные железнодорожные магистрали. Всё это, вместе с «погружением» в ландшафтную среду, подарит туристам уникальную возможность представить одновременно прошлое и настоящее Великого Шёлкового пути, который сегодня благодаря энергичным усилиям и конструктивной международной политике, активной дипломатии Президента Гурбангулы Бердымухамедова возрождается заново, соединяя страны и народы.

Пользуясь случаем, приглашаем представителей Автомобильной Федерации из братского Азербайджана участвовать на Международном авторалли «Амуль-Хазар 2018»!

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