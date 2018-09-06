Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, стоимость унции золота шестого сентября выросла по сравнению со средой на 6,613 маната, составив 2035,6395 маната, серебра - на 0,0408 маната, до 24,0932, платины - на 6,5705 маната, до 1332,392 маната, палладия – снизилась на 17,4165 маната, до 1658,741 маната.
|
Название
|
06.09.18
|
05.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2035,6395
|
2029,0265
|
Серебро
|
XAG
|
24,0932
|
24,0524
|
Платина
|
XPT
|
1332,392
|
1325,8215
|
Палладий
|
XPD
|
1658,741
|
1676,1575
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на шестое сентября составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.