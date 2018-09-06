Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

6 сентября 2018 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, стоимость унции золота шестого сентября выросла по сравнению со средой на 6,613 маната, составив 2035,6395 маната, серебра - на 0,0408 маната, до 24,0932, платины - на 6,5705 маната, до 1332,392 маната, палладия – снизилась на 17,4165 маната, до 1658,741 маната.

Название

06.09.18

05.09.18

Золото

XAU

2035,6395

2029,0265

Серебро

XAG

24,0932

24,0524

Платина

XPT

1332,392

1325,8215

Палладий

XPD

1658,741

1676,1575

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на шестое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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