Банковские металлы в Азербайджане подешевели

17 сентября 2018 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник цены на банковские металлы в Азербайджане подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 17 сентября подешевела по сравнению с пятницей прошлой недели на 17,5015 маната, составив 2031,4065 маната, серебра - на 027 маната, до 23,9462 маната, платины – на 25,2365 маната, до 1348,9585 маната, палладия – на 12,6 маната, до 1661,359 маната.

Название

14.09.18

14.09.18

Золото

XAU

2031,4065

2048,908

Серебро

XAG

23,9462

24,2162

Платина

XPT

1348,9585

1374,195

Палладий

XPD

1661,359

1673,99

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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