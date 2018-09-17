БАКУ /Trend/ - В понедельник цены на банковские металлы в Азербайджане подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 17 сентября подешевела по сравнению с пятницей прошлой недели на 17,5015 маната, составив 2031,4065 маната, серебра - на 027 маната, до 23,9462 маната, платины – на 25,2365 маната, до 1348,9585 маната, палладия – на 12,6 маната, до 1661,359 маната.

Название 14.09.18 14.09.18 Золото XAU 2031,4065 2048,908 Серебро XAG 23,9462 24,2162 Платина XPT 1348,9585 1374,195 Палладий XPD 1661,359 1673,99

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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