Интернет-реклама занимает менее 10% на рекламном рынке Узбекистана

20 сентября 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Телевидение является главной рекламной площадкой в медиапространстве Узбекистана, передают узбекистанские СМИ со ссылкой на результаты исследования компании ООО Kantar Research.

«63 процента своего бюджета рекламодатели тратят на телевидение. На втором месте по популярности наружная реклама, на которую приходятся 25 процентов рекламного бюджета. Замыкает тройку приоритетных медиа интернет, доля которого составляет 7 процентов», – отмечается в исследовании.

В странах СНГ ситуация складывается несколько иначе. Так, доля телевизионного бюджета в России составляет 41 процент, в Украине – 45 процентов.

Согласно исследованию, в Узбекистане телезрители в среднем проводят у экранов 2,5 часа в день. При этом за первое полугодие 2018 года увеличение рынка телевизионной рекламы составило 29 процентов. В целом за год ожидается рост рынка телерекламы на уровне 50 процентов с общим объемом более чем на 180 миллиардов сумов.

Официальный курс на 20 сентября составил 8039,00 UZS/USD.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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