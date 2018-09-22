"Одноклассники" запустили денежные переводы между пластиковыми картами в Узбекистане

22 сентября 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали доступны денежные переводы между пластиковыми картами UzCard прямо из профиля в социальной сети "Одноклассники". Среди преимуществ – перевод денег без использования сторонних или дополнительных приложений, наименьшая на рынке комиссия и возврат части средств, взимаемых банком за денежную операцию.

С помощью нового локального платежного сервиса узбекистанцы могут отправлять деньги внутри страны удобно, быстро, не покидая социальную сеть.

Благодаря новому сервису более двух миллионов активных пользователей ОК в Узбекистане (ежемесячная аудитория, 2018) получат возможность переводить деньги своим близким и родным. Услуга денежного перевода доступна вне зависимости от региона и во всех представленных версиях социальной сети (мобильная, десктоп, приложения для Android и iOS). Сервис позволяет просматривать историю переводов, сохранять номера карт (чтобы не вводить их каждый раз заново) и уведомляет о статусе проводимых операций.

Денежные переводы между картами UzCard на платформе ОК – это первый шаг в развитии платежных сервисов социальной сети Одноклассники в Узбекистане. В дальнейшем ОК планируют запустить еще несколько сервисов, которые позволят узбекистанцам быстро и удобно переводить деньги и совершать платежи.

С 2016 года ОК последовательно развивают финансовые сервисы внутри социальной сети для своих пользователей. После запуска денежных переводов из России в другие страны в 2017 году впервые вышли на зарубежный рынок, запустив сервис переводов в Казахстане.

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