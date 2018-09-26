Россия может предоставить скидки для перевозки железнодорожных грузов из Узбекистана

26 сентября 2018 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия может предоставить особые тарифные условия для перевозки железнодорожных грузов из Узбекистана, передают узбекистанские СМИ со ссылкой на заявление председателя правления «Российских железных дорог» Олега Белозерова.

В ходе визита в Ташкент Белозеров сообщил, что в настоящее время Россия разрабатывает специальные тарифные условия, в рамках которых планируется предоставить скидки до 50 процентов на перевозки грузов в/из стран Центральной Азии, и, в частности, для транспортировки минеральных удобрений, цветных металлов и других продуктов Узбекистана.

С начала года «Узбекские железные дороги» предоставили ряд льгот на перевозку отдельных видов грузов таким странам, как Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Российская Федерация.

Казахским, туркменским, российским, украинским, грузинским, иранским партнерам также предоставили преференции на перевозку грузов из Узбекистана.

На данный момент общая протяжённость железнодорожных путей в Узбекистане превышает 7 тысяч километров. В объеме грузооборота всех видов транспорта доля железнодорожного составляет 52 процента.

Только за последние годы в рамках сотрудничества с китайскими и российскими партнерами приобретены 44 грузовых электровоза, 15 единиц скоростных пассажирских электровозов и 10 единиц пассажирских тепловозов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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