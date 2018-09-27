Джавид Гурбанов: Реконструкция железной дороги Баку-Ялама начнется в 2019 году

"Тендерные документы в скором времени будут подписаны. Протяженность железной дороги составляет около 200 километров. Также ведутся работы по переносу железной дороги Баку-Астара, протяженностью 313 километров, часть которой пролегает неподалеку от побережья", - сообщил Гурбанов.