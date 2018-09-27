Джавид Гурбанов: Реконструкция железной дороги Баку-Ялама начнется в 2019 году

БАКУ /Trend/ - Работы по реконструкции железной дороги Баку-Ялама планируется начать в 2019 году.
Об этом в четверг сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.
"Тендерные документы в скором времени будут подписаны. Протяженность железной дороги составляет около 200 километров. Также ведутся работы по переносу железной дороги Баку-Астара, протяженностью 313 километров, часть которой пролегает неподалеку от побережья", - сообщил Гурбанов.
Он также отметил, что был проведен тест электропоезда скоростью 159 километров в час, следующего в Грузию. Продолжаются работы по запуску электропоезда Баку-Гянджа.
"Работы планируется завершить до конца текущего года. Приблизительно через 10-15 дней планируем организовать показ поездов, следующих по данному маршруту", - отметил Гурбанов.
(Автор: Илькин Шафиев)
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