Татьяна Гвилава: Женщины бизнеса Азербайджана получат поддержку в продвижении своей продукции на российские рынки ( Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Обмен опытом работы по ведению бизнеса в сфере женского предпринимательства в России может быть полезен для сотрудничества с нашими коллегами из Азербайджана.

Об этом сказала Trend президент Общероссийской общественной ддорганизации «Женщины бизнеса» Татьяна Гвилава, комментируя подписанное с Ассоциацией женского предпринимательства Азербайджана соглашение, направленное на развитие двустороннего сотрудничества в сфере предпринимательства.

Напомним, что соглашение было подписано в рамках IX Российско- азербайджанского межрегионального форума 27 сентября в Баку.

По словам Татьяны Гвилава, документ предусматривает несколько важных пунктов, стимулирующих развитие двустороннего сотрудничества в сфере женского предпринимательства.

«Это сотрудничество, обмен информацией по базе данных женщин бизнеса РФ и Азербайджана. Далее мы будем составлять дорожную карту, что запланировано во время визита женщин предпринимателей Азербайджана в Москву 22 октября. В этот день в Москве состоится Конгресс женщин- бизнесменов мира, и азербайджанские женщины бизнеса впервые будут участвовать в качестве наших гостей на данном мероприятии.

В рамках Конгресса предусмотрена отдельная встреча женщин предпринимателей России и Азербайджана, на которой мы планируем обсуждать дальнейшие направления нашего двустороннего сотрудничества и планы по организации совместной работы по ведению бизнеса в Баку и Москве», - сказала Гвилава.

По ее словам, Ассоциация женщин предпринимателей России является членом Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей, поэтому пользуясь этим правом, Москва может приглашать для участия в работе Конгресса партнеров по бизнесу, в том числе из Азербайджана.

«В нашу организацию входят больше семи тысяч женщин из 53 регионов, а в скором времени их будет 55. Мы пообщались с женщинами-предпринимателями в Азербайджане и планируем на предстоящей встрече обсудить дальнейшее сотрудничество в бизнесе, торговле, в выстраивании коммуникаций и прочее. Полагаю, что нашим азербайджанским коллегам есть чему научиться у нас и перенять опыт работы деловых женщин России.

Все- таки мы пережили три кризиса, и сейчас переживаем период санкций, у нас было в стране сильное падение рубля (почти в два раза), и выживать в условиях, когда рынок диверсифицирован, совсем не просто. Полагаю, что в процессе общения азербайджанских женщин могут заинтересовать различные бизнес -программы, в том числе нацеленные к получению доступа к кредитованию бизнеса.

К слову сказать, среди российских бизнес -леди есть те, кто хотят открыть бизнес в Азербайджане (например, женский салон или магазин), кто -то хочет создать совместное швейное производство. Думаю, что женщины сами будут договариваться по всем этим деловым вопросам во время последующих встреч»,- сказала Гвилава.

Аналогичные предприятия малого и среднего бизнеса, по её мнению, могут также открыться в России с участием азербайджанского бизнеса. « Мы готовы поддерживать женщин бизнеса из Баку, помогать им в продвижении азербайджанской продукции на российские рынки, создании совместных предприятий, с тем, чтобы сформировать бизнес-климат на взаимовыгодной основе», - сказала Татьяна Гвилава.

Она отметила, что стратегическая задача российской Ассоциации «Женщин бизнеса» заключается в выстраивании бизнеса, увеличении оборота компаний, а также получении доступа к различным программам и организациям, например, Сбербанку России, Торгово-промышленной палате.

По ее словам, государство активно помогает развитию женского предпринимательства, что в свою очередь стимулирует российских женщин претворении бизнес идей и проектов в жизнь.

(Автор: Матанат Насибова)

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