Узбекистан и Индия договорились увеличить товарооборот в три раза

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Индия договорились довести взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Соответствующие документы были подписаны по итогам прошедших в Нью-Дели переговоров на высшем уровне между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В рамках визита подписано 20 документов касательно научно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, туризма, военного образования, юстиции, здравоохранения и медицинской науки, фармацевтики, исследования космоса в мирных целях и других направлений.

Подписаны также соглашения о налаживании сотрудничества между Андижанской областью и штатом Гуджарат, городами Самарканд и Агра, организации свободной фармацевтической зоны.

На брифинге для представителей СМИ Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан придает огромное значение отношениям с Индией, а прошедшие в конструктивном духе переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества.

Отметим, что объем двусторонней торговли между Узбекистаном и Индией в 2017 году составил 323,6 миллиона долларов. В Узбекистане насчитывается 145 предприятий с участием индийского капитала, в том числе 21 – с полностью индийским капиталом.

Только в 2017 году Узбекистан посетило более 10 тысяч туристов из Индии. Для развития туризма сегодня прорабатывается вопрос об открытии еще двух прямых рейсов из Ташкента в Мумбаи и Ченнаи. Запущены прямые рейсы из Ташкента в Нью-Дели и Амритсар.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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