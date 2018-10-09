Оборот наличности в Азербайджане значительно сократиться - Центробанк

9 октября 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее три года оборот безналичных платежей в Азербайджане достигнет 17 миллиардов манатов, сказал во вторник на азербайджано-германском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ директор департамента по информационным технологиям Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

По словам Османова, ежегодно данный оборот будет увеличиваться примерно на семь процентов.

"Мы надеемся, что таким образом сможем сократить уровень оборота наличности с имеющихся 74 процентов до 40 процентов", - сказал Османов.

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