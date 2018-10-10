Французская компания модернизирует систему водоснабжения в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - Французская компания Veolia Environnement займётся модернизацией производства и распределения питьевой воды, а также очистки сточных вод в Ташкенте, сообщили в среду в пресс-службе французской компании.

Соответствующее соглашение было подписано между сторонами в рамках официального визита президента Шавката Мирзиёева во Францию.

Veolia и Узбекистан совместно обсудят детали аффермажного [лизингового] соглашения стоимостью 1,5 миллиарда евро по вопросам питьевого водоснабжения и санитарии, которое вступит в силу в первой половине 2019 года. Совокупный оборот составит 1,5 миллиарда евро.

В соответствии с данным соглашением французская компания получит в управление на 25 лет водопроводные и водоочистные сооружения, займется развитием и улучшением сетей водоснабжения, а также мониторингом инвестиций в модернизацию водопроводных сетей Ташкента.

«Это соглашение позволит реализовать лучшие практики Veolia и международные ноу-хау в области управления и оптимизации крупных сетей водоснабжения. Я рад, что Узбекистан и глава государства Шавкат Мирзиёев выбрали Veolia в качестве партнера, который поможет в обеспечении населения качественной водой», – сказал главный исполнительный директор Veolia Антуан Фреро.

Veolia Environnement – многопрофильная французская компания, специализируется на четырех сферах деятельности: поставка и очистка воды, коммунальные услуги, в том числе уборка и утилизация мусора, энергетика и транспортные услуги, в том числе обслуживание аэропортов, управление железнодорожными перевозками и городским общественным транспортом.

Отметим, что в январе-августе 2018 года торговый оборот между Узбекистаном и Францией составил 195,1 миллиона долларов, из которых 117,3 процента приходится на экспорт из Узбекистана, а 77,8 – на импорт из Франции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.