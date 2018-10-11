Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

11 октября 2018 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 11 октября подорожала по сравнению со средой на 6,4685 маната, составив 2028,9245 маната, серебра – подешевела на 0,165 маната, до 24,2918 маната, платины – подешевела на 17,0425 маната, до 1389,427 маната, палладия – подешевела на 8,8825 маната, до 1819,6885 маната.

Название

11.10.18

10.10.18

Золото

XAU

2028,9245

2022,456

Серебро

XAG

24,2918

24,4568

Платина

XPT

1389,427

1406,4695

Палладий

XPD

1819,6885

1828,571

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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