Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 11 октября подорожала по сравнению со средой на 6,4685 маната, составив 2028,9245 маната, серебра – подешевела на 0,165 маната, до 24,2918 маната, платины – подешевела на 17,0425 маната, до 1389,427 маната, палладия – подешевела на 8,8825 маната, до 1819,6885 маната.
|
Название
|
11.10.18
|
10.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2028,9245
|
2022,456
|
Серебро
|
XAG
|
24,2918
|
24,4568
|
Платина
|
XPT
|
1389,427
|
1406,4695
|
Палладий
|
XPD
|
1819,6885
|
1828,571
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Талех Мурсагулов)
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