Азербайджан увеличит импорт цыплят из Грузии (Эксклюзив)

13 октября 2018 10:23 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Нахчыванская соль будет экспортироваться в Турцию, Россию и Ирак (Эксклюзив)
Бизнес 11:09
Азербайджан увеличил экспорт почти на 80%
Бизнес 11:09
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 10:25
В Израиле начала работать грузинская воскресная школа
Израиль 09:29
Процесс получения визы в Германию для граждан Азербайджана может быть упрощен (Эксклюзив)
Бизнес 07:58
Информация о ситуации в зоне оползня в Баку будет предоставляться каждые 8 часов - минэкологии
Общество 02:01
Лента новостей
Нахчыванская соль будет экспортироваться в Турцию, Россию и Ирак (Эксклюзив)
Бизнес 11:09
Азербайджан увеличил экспорт почти на 80%
Бизнес 11:09
Началась реализации проекта по созданию российской промзоны в Египте
Арабские страны 11:06
Вице-премьер и другие официальные лица находятся в оползневой зоне в Баку (ФОТО)
Общество 10:58
Роналдиньо выпустил свою криптовалюту
В мире 10:57
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 10:53
КНР готова исследовать потенциал и расширять сферы сотрудничества с Россией
В мире 10:52
Казахстан и Египет создадут фармацевтический парк
Экономика 10:50
Нахчыван переходит на газовые и электрические SMART-счетчики
ИКТ 10:45