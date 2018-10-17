Официальный курс маната к мировым валютам на 17 октября (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9649 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют 17.10.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9649 1 австралийский доллар 1 AUD 1.213 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0473 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8025 1 бразильский реал 1 BRL 0.4564 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1199 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1509 1 чешская крона 1 CZK 0.0761 1 чилийский песо 1 CLP 0.254 1 китайский юань 1 CNY 0.2456 1 датская крона 1 DKK 0.2634 1 грузинский лари 1 GEL 0.6355 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2169 1 индийская рупия 1 INR 0.0231 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2393 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0112 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0.1905 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7146 1 израильский шекель 1 ILS 0.467 1 канадский доллар 1 CAD 1.312 1 кувейтский динар 1 KWD 5.611 1 казахский тенге 1 KZT 0.0046 1 киргизский сом 1 KGS 0.0246 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1125 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4093 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0905 1 молдавская лея 1 MDL 0.1003 1 египетский фунт 1 EGP 0.0948 1 норвежская крона 1 NOK 0.2084 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0207 1 польский злотый 1 PLN 0.4585 1 российский рубль 1 RUB 0.026 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.236 1 саудовский риал 1 SAR 0.4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3753 1 турецкая лира 1 TRY 0.299 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0551 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1804 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0609 100 японских иен 100 JPY 1.5143 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.119

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