Официальный курс маната к мировым валютам на 17 октября (Версия 2)

17 октября 2018 09:52 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:24)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9649 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

17.10.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9649

1 австралийский доллар

1 AUD

1.213

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0473

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8025

1 бразильский реал

1 BRL

0.4564

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1199

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1509

1 чешская крона

1 CZK

0.0761

1 чилийский песо

1 CLP

0.254

1 китайский юань

1 CNY

0.2456

1 датская крона

1 DKK

0.2634

1 грузинский лари

1 GEL

0.6355

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2169

1 индийская рупия

1 INR

0.0231

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2393

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0112

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1905

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7146

1 израильский шекель

1 ILS

0.467

1 канадский доллар

1 CAD

1.312

1 кувейтский динар

1 KWD

5.611

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4093

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0905

1 молдавская лея

1 MDL

0.1003

1 египетский фунт

1 EGP

0.0948

1 норвежская крона

1 NOK

0.2084

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0207

1 польский злотый

1 PLN

0.4585

1 российский рубль

1 RUB

0.026

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.236

1 саудовский риал

1 SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3753

1 турецкая лира

1 TRY

0.299

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0609

100 японских иен

100 JPY

1.5143

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.119

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