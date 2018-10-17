Завод американской Cargill в РФ хочет поставлять в Азербайджан масло

Маслоэкстракционный завод американской компании Cargill в Волгоградской области России достиг соглашения о поставках своей продукции в Азербайджан, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Кроме Азербайджана договоренности достигнуты с Беларусью, странами Ближнего Востока, Скандинавией и Африкой. Открытие завода состоялось сегодня в городе Новоаннинском Волгоградской области.

"Мы будем поддерживать реализацию таких проектов. В 2024 году экспорт сельхозпродукции должен составить 45 миллиардов долларов. На третьей позиции в экспорте стоит масложировая продукция, и мы большие надежды возлагаем в этом и на компанию Cargill. Отрадно, что это предприятие сегодня открыто в сельской местности, что даст новые рабочие места", - сказала на церемонии открытия заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Как пояснили ТАСС в компании, завод в Новоаннинском в течение года работал в технологическом режиме, этой весной были получены все эксплуатационные лицензии, и в настоящее время предприятие перешло на полную мощность.

По данным компании, объем инвестиций в создание завода - около 250 миллионов долларов. Предприятие сможет перерабатывать до 640 тысяч тонн подсолнечника в год, выпуская 280 тысяч тонн подсолнечного масла и 260 тысяч - подсолнечного шрота (побочный продукт производства).

Планируется, что в первой половине 2019 года завершатся работы на инженерных сетях на сумму 800 миллионов рублей: по соглашению с властями, инвестор оплачивает реконструкцию очистных сооружений и возведение нового водовода, необходимых для работы завода и развития инфраструктуры города.

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