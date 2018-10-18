Несельскохозяйственные земельные участки в Узбекистане будут поэтапно приватизированы

БАКУ /Trend/ - Земельные участки несельскохозяйственного назначения в Узбекистане планируется поэтапно приватизировать, передаёт "Газета.uz".

Это предусмотрено проектом постановления президента, разработанным Министерством юстиции.

Проектом предусмотрено, что приватизация земельных участков будет осуществляться только в отношении участков, расположенных в населенных пунктах, имеющих генеральные планы и проекты детальной планировки, а также при наличии кадастровых документов на недвижимое имущество.

До 1 января 2021 года плату за приватизацию участков предлагается устанавливать по их кадастровой оценке, определяемой в зависимости от места расположения, наличия коммуникации и других условий, а после 1 января 2021 года — по рыночной стоимости.

Ожидается, что принятие документа позволит стране стать более привлекательной для иностранных вложений, мобилизовать внутренние инвестиции в экономику и устранить устаревшие нормы земельного законодательства, а также будет способствовать вовлечению земельных участков в гражданский оборот.

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