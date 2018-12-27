Биржи США в среду выросли на 5-5,8%

Фондовые индексы США по итогам среды подскочили на 5-5,8% после наихудшего сочельника в истории, когда показатели опустились до минимума с весны 2017 года на фоне бюджетного кризиса в США, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 4,99%, до 22878,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 5,84%, до 6554,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,96%, до 2467,75 пункта.

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