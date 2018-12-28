Рост ненефтяного экспорта Азербайджана в 2018 году составит 10% - министр (ФОТО)

28 декабря 2018 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рост ненефтяного экспорта Азербайджана в 2018 году, как ожидается, составит десять процентов.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу на мероприятии, посвященном развитию промышленности и предпринимательства в Азербайджане, министр экономики Шахин Мустафаев.

Как отметил министр, в прошлого году рост составил 30 процентов. Говоря о развитии экономики страны за последние годы, Мустафаев отметил. что за последние 15 лет экономика страны выросла более чем втрое, ненефтяной сектор - в 2,8 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, а ненефтяная промышленности - в 2,2 раза.

"Объем инвестиций, направленный в основной капитал, вырос в три раза, а доходы государственного бюджета - в 13,5 раза. Стратегические валютные резервы страны, увеличившись примерно в 28 раз, превысили 45 миллиардов долларов",- сказал министр.

Мустафаев добавил, что доля частного сектора в ВВП страны достигла 84 процентов, а занятости - 76 процентов,

Что касается промышленных парков, то по словам министра, их число достигло 70: "Резиденты вложили инвестиции в размере около пяти миллиардов манатов. Наряду с этим, в результате применения механизмов поощрения инвестиций, в стране реализовано или реализуется 330 проектов. Дополнительно было вложено инвестиций​ на 2,8 миллиарда манатов, в результате чего было открыто до 22 тысяч новых рабочих мест", - сказал Мустафаев.

Реформы, проводимые в последние годы, подчеркнул министр, показали серьезные результаты.

"В рамках этих реформ особо хотелось бы отметить меры, предпринятые в сфере предпринимательства. Благодаря этим реформам Азербайджан в последнем отчете Doing Business, поднявшись на 32 пункта, расположился на 25 месте среди 190 стран", - сказал министр.

(Автор: Гусейн Велиев)

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