Рост ненефтяного экспорта Азербайджана в 2018 году составит 10% - министр (ФОТО)

Как отметил министр, в прошлого году рост составил 30 процентов. Говоря о развитии экономики страны за последние годы, Мустафаев отметил. что за последние 15 лет экономика страны выросла более чем втрое, ненефтяной сектор - в 2,8 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, а ненефтяная промышленности - в 2,2 раза.

"Объем инвестиций, направленный в основной капитал, вырос в три раза, а доходы государственного бюджета - в 13,5 раза. Стратегические валютные резервы страны, увеличившись примерно в 28 раз, превысили 45 миллиардов долларов",- сказал министр.