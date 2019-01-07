В руководстве перестраховочной компании Азербайджана произошли изменения

7 января 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фуад Гулиев назначен председателем совета директоров перестраховочной компании AzRe, сообщили в понедельник Trend в компании.

Прежде пост председателя совета директоров занимал Велиахад Сафаров.

До этого Гулиев занимал пост председателя правления. Отметим, что свою профессиональную карьеру в страховом секторе он начал в 2002 году.

Как отметили в компании, Вюсал Аббасов, который занимал пост заместителя председателя правления, возглавил правление.

Свою профессиональную карьеру в страховом секторе он начал в 2005 году.

AzRe находится на страховом рынке с 2007 года и является владельцем страховых компаний Qala Insurance и Qala Life.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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