Азербайджанский паспорт усилил свои позиции в глобальном индексе

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана в безвизовом режиме могут посетить 66 страны. Как сообщает во вторник Trend, это следует из обновленного рейтинга “Индекс паспортов”, подготовленного компанией Henley & Partners.

"В начале 2019 года граждане Азербайджана, как и три месяца назад, имеют безвизовый доступ в 66 стран мира. В то же время Азербайджан поднялся в Индексе на одну строчку, и теперь занимает 74 место из 104 [стран]", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что год назад граждане Азербайджана могли посещать без визы 63 страны мира.

Помимо этого, в первом квартале 2019 года лидером Индекса стала Япония, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира.

"Год назад первое место занимала Германия с показателем 177 стран. Сейчас Германия делит третье место с Францией (188 страны с безвизовым посещением). На втором месте Южная Корея, которая за три месяца добавила Индию в список безвизовых стран и поднялась в Индексе на одну позицию. Сингапур также на втором месте с показателем 189 стран", – говорится в отчете Henley & Partners.

Также за последние три месяца показатели России, Турции и Казахстана не изменились – 119, 111 и 76 стран с безвизовым режимом соответственно. Грузия заключила договоры о безвизовом режиме с двумя странами, и теперь занимает 51 место с показателем 114 стран.

Ирак и Афганистан остаются на последнем месте индекса – 30 стран с безвизовым посещением.

"Великобритания и США продолжают терять позиции в индексе, и сейчас занимают шестое место (185 стран). Значительное падение с первого места в 2015 году эксперты объясняют политикой "закрытых дверей" обеих стран", - говорится в отчете.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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