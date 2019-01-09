Министр экологии и природных ресурсов посетил Гарадагский цементный завод компании Holcim Azerbaijan (ФОТО)

9 января 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Holcim, имеющий 180-летний опыт работы на мировом рынке, предпринял значительные шаги не только в производстве цемента, но и в области защиты окружающей среды. Предлагаемые экологические решения были продемонстрированы на 9-й Международной экологической выставке в ноябре прошлого года, а инновационные подходы в переработке промышленных отходов вызвали большой интерес у государственных органов и коммерческих организаций, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Девятого января министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и сотрудники министерства посетили Гарадагский цементный завод ОАО Holcim, чтобы наглядно ознакомиться с возможностями применения новых технологий. В ходе визита была представлена презентация о возможностях и решениях компании в связи с утилизацией машинных покрышек и нефтяных отходов.

Первые испытания применения нефтяных отходов и покрышек, а также соответствующие анализы были проведены независимой лабораторией в октябре-декабре прошлого года. По результатам этого анализа выбросы при переработке альтернативного топлива (использованные шины и нефтешлам) были ниже принятых норм, что свидетельствует об экологическом преимуществе этого проекта. Затем министр наблюдал за процессом утилизации и наглядно ознакомились с применяемым оборудованием на заводе. Генеральный директор компании Фредерик Гумбаль особо подчеркнул наличие профессионального местного персонала для проведения таких процессов в соответствии с мировыми стандартами в дополнение к международной практике. Holcim, который является мировым экспертом не только в производстве цемента, но и в управлении отходами, готов внести свой вклад в экологию страны. Это возможности и технологии, представлены компанией под всемирным брендом «Geocycle».

Holcim является членом группы LafargeHolcim, в которой представлен в 80 странах, а общая численность персонала составляет 80 000 человек. LafargeHolcim является одной из ведущих компаний в мире с более чем 180-летним опытом производства цемента, готовых бетонных изделий и заполнителей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Азербайджана о возможной встрече между Мамедъяровым и Мнацаканяном
Нагорно-карабахский конфликт 15:41
Государство под названием "Азербайджан" возникло в 612 году до н.э. - историк (ФОТО)
Политика 15:36
Unibank продолжает депозитную кампанию +3%
Финансы 14:48
Сколько человек в 2019 году затронет автоматизация назначений пенсий в Азербайджане?
Общество 14:25
SOCAR огласила объем добычи газа за 2018 год с месторождения "Умид"
Энергетика 13:35
Лев Спивак: В 2019 году отношения между Азербайджаном и Израилем будут развиваться еще более стремительно
Политика 12:38
Лента новостей
МИД Азербайджана о возможной встрече между Мамедъяровым и Мнацаканяном
Нагорно-карабахский конфликт 15:41
Инвесторы сохраняют высокий интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже
Финансы 15:41
Государство под названием "Азербайджан" возникло в 612 году до н.э. - историк (ФОТО)
Политика 15:36
Зарплата наемных работников в Азербайджана увеличилась почти на 3%
Финансы 15:32
Взрыв в жилом доме в Баку произошел из-за неосторожности - Исполнительная власть
Происшествия 15:23
Институт географии рассказал о вероятности селей в районах Азербайджана
Общество 15:19
Азербайджанское Каспийское морское пароходство предупредило суда в связи с ухудшением погоды
Общество 15:17
Тегеран ответит на санкции Евросоюза против Ирана
Политика 15:02
Турецкая полиция конфисковала порядка 400 килограммов наркотиков
Турция 14:59