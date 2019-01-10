Китайской системой Alipay пользуется свыше 1 млрд человек по всему миру

10 января 2019 17:46 (UTC+04:00)

Китайскую систему мобильных платежей Alipay использует один миллиард человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные оператора данной системы, компании Ant Financial Services Group (дочерняя структура Alibaba Group), передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Компания Ant Financial Services Group заявила, что Alipay сотрудничает с около 10 крупными зарубежными компаниями, занимающимися мобильными платежами, включая индийскую Paytm и тайскую TrueMoney, которые поспособствовали увелечению числа пользователей Alipay.

Согласно последнему ежеквартальному финансовому отчету компании Alibaba, число китайских пользователей системы Alipay уже превысило 700 миллионов человек, а 70 процентов китайских пользователей используют три и более финансовых услуг, предоставляемых Ant Financial.

Как сообщили Ant Financial, растущее число указывает на то, что все больше пользователей Alipay по всему миру получают выгоду от удобных и быстрых мобильных платежей.

С 2007 года компания Alipay начала расширение бизнеса на глобальном рынке. Пользователям девяти стран и регионов сейчас доступна ее система мобильных платежей, 80 аэропортов в более чем 40 странах и регионах позволяют совершить операции по мгновенному возврату налогов (НДС) через систему Alipay.

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