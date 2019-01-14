Азербайджан является примером для других стран-членов Всемирной таможенной организации - генсек (ФОТО)

14 января 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таможенная служба Азербайджана является примером для других стран-членов Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом сказал в понедельник генеральный секретарь организации Кунио Микурия на встрече с председателем Государственного таможенного комитета (ГКТ) Азербайджана Сафаром Мехтиевым.

По его словам, несмотря на то, что азербайджанскому таможенному комитету всего 27 лет она добилась многих успехов.

"Азербайджан является важной транзитной страной, и мы отслеживаем и поддерживаем шаги, предпринятые Азербайджаном в этой сфере", - сказал Микурия.

В свою очередь глава таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев отметил, Азербайджан впервые в регионе присоединился к проекту по передаче электронных данных о международных перевозках и завершил пилотный проект в этой области.

Отметим, что Азербайджан вступил во Всемирную таможенную организацию в 1992 году.

Напомним, что ранее представитель Государственного таможенного комитета Азербайджана во ВТамО Дашгын Алиев был назначен генеральным секретарем организации, менеджером по развитию Европейского региона, а также исполнительным директором фондов Eurocustoms и Германского таможенного сотрудничества.

ВТамО организует свою работу по шести регионам, к которым относятся 182 страны. Самый крупный из них - Европейский регион, объединяющий 52 государства.

В каждый регион назначается один менеджер по региональному развитию.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан - единственный член, где функционируют три региональные структуры ВТамО - Европейский региональный офис по усилению потенциала, Региональный образовательный центр и Региональный кинологический образовательный центр.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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