Во всех больницах Азербайджана будет система электронной регистрации – агентство медстрахования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках работ, проводимых по применению системы обязательного медицинского страхования, обновляется пакет услуг.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Заур Алиев.

Алиев считает, что базовый пакет, представленный в рамках пилотного проекта, необходимо совершенствовать.

По его словам, в течение нескольких месяцев новый вариант пакета услуг будет готов для утверждения.

Председатель госагентства отметил, что необходимо также пересмотреть стоимость пакета услуг и этот вопрос рассматривается в рамках подготовительных работ.

«Главным вопросом является организация подготовительных работ в больницах. В основном эти работы связаны с информационными технологиями, потому что для полного применения системы обязательного медицинского страхования необходима полная ее автоматизация. В этом случае к нам может своевременно поступать информация из клиник, а мы в свою очередь осуществлять оплату больницам. Считаю, что создание программного обеспечения в больницах и интеграция в нашу систему является одним из приоритетных вопросов», - сказал Алиев.

Глава агентства также отметил, что сейчас больницы пилотных районов работают с таким программным обеспечением.

«В пилотных районах больницы полностью автоматизированы. Вся система регистрации ведется посредством программы в электронном порядке. Такой подход агентство планирует применять во всех больницах», - сказал Алиев.

Он добавил, что другим вопросом в рамках подготовительных работ является организация сотрудничества и интеграция с соответствующими структурами.

«Агентство начало переговоры с министерством по налогам в связи с выплатами и будет тесно сотрудничать с этой структурой. Наряду с этим ожидается проведение тренингов. У нас будет много встреч с главврачами и врачами. Для лучшего использования населением этой системы будет расширена просветительская работа», - сказал Алиев.

По его словам, все перечисленные работы будут проведены в этом году, 2019 год является для агентства подготовительным годом к применению системы обязательного медицинского страхования в стране.

«В этом году должны завершиться все подготовительные работы для перехода больниц к системе обязательного медстрахования, чтобы с 2020 года она стала применяться повсеместно», - сказал председатель госагентства.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики. Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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