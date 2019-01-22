FAO: Меры по развитию агросектора в Азербайджане могут стать примером для других стран

22 января 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шаги, предпринятые правительством Азербайджана в сельскохозяйственной сфере, могут служить примером для других стран.

Об этом сказал во вторник заместитель генерального директора FAO Владимир Рахманин на мероприятии, посвященном началу реализации программы партнёрства FAO с Азербайджаном.

По его словам, правительство Азербайджана определило развитие сельского хозяйства как приоритетным направлением для обеспечения многовекторности экономики страны.

"Азербайджан выдвигает на передний план увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В плане развития сельскохозяйственного сектора правительство Азербайджана прикладывает много усилий не только для увеличения местного производства, но также для увеличения экспортного потенциала этого сектора", - сказал он.

По словам Рахманина, партнерство FAO с Азербайджаном охватывает последние 20 лет.

"Нашими приоритетными направлениями по сотрудничеству с Азербайджаном являются поддержка развития сельского хозяйства, улучшение жизненных условий жителей сельской местности, а также поддержка правительства Азербайджана по проведению реформ в этой сфере", - сказал Рахманин.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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