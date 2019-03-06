Государственно-частное партнерство - катализатор развития экономики Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Государственно-частное партнерство (ГЧП) является наиболее привлекательным инструментом, который может стать катализатором развития экономики.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации негосударственных вузов России, региональный куратор проекта "Национальная инновационная система" партии "Единая Россия", ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

По словам Зернова, для экономического подъёма страны, необходим рост инвестиций примерно на шесть-десять процентов в год, поэтому большие надежды возлагают на бизнес и предпринимателей.

"На сегодняшний день государственно-частное партнёрство актуальнейшая проблема. Обратимся к экономике России: конечно, экономике есть, куда расти, но без силы негосударственного сектора это не случится. В период мировых экономических колебаний и случившегося в 2008 году мирового финансового кризиса происходит всё большее осознание важности частного сектора. В нестабильное время, государство будет удерживать положение внутренней социально-экономической стабильности, негосударственный сектор сможет оказать посильную помощь. ГЧП – наиболее привлекательный инструмент развития экономики, и бизнес должен иметь право на участие в формировании экономических планов страны", - считает Зернов.

Если говорить об образовании, как о сфере услуг, продолжил председатель ассоциации, то, безусловно, это стратегически важная часть развития экономики.

"В любом уважаемом международном рейтинге вузов лидеры – частные вузы: Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд и другие. Причина проста: эффективность использования ресурсов в частном секторе намного выше, чем в государственном. Если мы сравним вузы с одинаковой наукометрией, сколько тратится на государственные и сколько на частные, то окажется на частные приходится на порядок меньше ресурсов. Поэтому сейчас ГЧП развивается успешно во всём мире и во всех отраслях. Например, достижения Китая во многом обязаны реализации ГЧП. Они [китайцы] поняли, что нужна конкурентная среда, без которой нет развития и экономического роста в целом. Китай активно внедрил конкурентную среду", - сказал Зернов.

ГЧП - та сила, которая должна привлечь инвестиции в образование, науку и в целом в экономику, катализируя развитие страны, добавил он.

Тем не менее, отметил Зернов, не создав конкурентную среду, мы не сможем принимать участие в конкуренции мирового уровня.

Говоря о недостатках законодательства в сфере ГЧП на примере России, Зернов подчеркнул, что, в частности, это налогообложение, на данный момент партнёрство не выгодно тому, кто даёт деньги - ни моральных выгод, ни материальных. При многообразии форм ГЧП должна обеспечиваться определенная выгода для каждого из участников.

"Хочется верить, что этот новаторский экономический подход развития будет набирать обороты и у нас, и у дружественных стран СНГ, и мы вернём себе мировой авторитет", - сказал Зернов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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