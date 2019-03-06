Япония предоставила Узбекистану гранты на $673 тысяч

6 марта 2019 17:21 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан подписали контракт c голландской компанией на экспорт гранатов
Бизнес 17:01
В Узбекистане проведен аукцион по размещению государственных ценных бумаг
Финансы 16:28
Угольную промышленность Узбекистана ждут перемены
Бизнес 15:54
МВФ: Фискальная позиция Узбекистана должна поддерживать макроэкономическую стабильность
Финансы 15:46
Узбекистан задолжал "Лукойлу" $600 млн за поставки газа
Энергетика 15:42
МВФ прогнозирует три способа борьбы с чрезмерным ростом кредитования в Узбекистане
Финансы 12:56
Лента новостей
В Иране открыта железная дорога Решт-Казвин
Экономика 18:12
Медведев: США не просто приостанавливают, а разрывают ДРСМД
США 18:11
Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,4%
Россия 18:07
Глава Генштаба Алжира: Армия будет охранять страну в соответствии с конституцией
Арабские страны 18:05
Китайский луноход исследовал камни на обратной стороне Луны
Китай 18:03
За последние три года у берегов Дании появилось 11 новых островов
Европа 18:01
Азербайджанским мужчинам объяснили – чего хотят женщины (ФОТО)
Культура 17:58
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по двум видам депозитов
Финансы 17:57
КТК-Казахстан объявил тендер на закупку мембран для резервуаров
Тендеры 17:55