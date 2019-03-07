AZAL может восстановить авиарейс Гянджа-Нахчыван

7 марта 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2019 года в Азербайджане планируется открыть авиарейс Гянджа-Нахчыван-Гянджа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Кабинета министров об итогах деятельности за 2018 год.

Как отмечается, у ЗАО «Азербайджанские авиалинии» имеются технические возможности для осуществления авиарейса Гянджа-Нахчыван-Гянджа.

«В настоящее время проводятся работы для повышения экономической привлекательности этого авиарейса и предотвращения дополнительных убытков», - говорится в отчете.

Отметим, что авиарейс Гянджа-Нахчыван уже неоднократно закрывался и вновь возобновлялся. Полеты осуществлялись четыре раза в неделю на самолетах Embraer E-190, а их продолжительность составляла 1,5 часа.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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