Первый рейс новый самолет Узбекистана Airbus A320neo совершит в Азербайджан

14 марта 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend /- "Узбекистон хаво йуллари" начала эксплуатацию своего первого самолета с Wi-Fi – Airbus A320neo, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

"Сегодня, 14 марта, самолет совершит свой первый рейс по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент. Он отправится из столичного аэропорта в 13:40 (GMT +5)", – сообщили в авиакомпании.

Первые пассажиры нового самолета смогут по достоинству оценить его преимущества и созданные в салоне удобства – современный дизайн, удобные и широкие кресла с индивидуальными экранами для развлечений, возможность использования системы связи и Wi-fi, улучшенную звукоизоляцию.

Напомним, что авиапарк НАК "Узбекистон хаво йуллари" пополнился Airbus A320neo 11 марта текущего года, поступление второго самолета ожидается в начале апреля этого же года.

Новый Airbus A320neo имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 150 пассажиров (бизнес-класс – 12, эконом-класс – 138). Он на 20 процентов экономичнее своих предшественников благодаря новейшим двигателям, обеспечивающим лучшую топливную эффективность, и современным наработкам в конструкции фюзеляжа, которые улучшают аэродинамические характеристики самолета.

Дальность полета высокоэкономичного авиалайнера увеличена с 4,5 тысячи до более чем шести тысяч километров, что позволит покрывать рейсами весь Центрально-Европейский регион.

Помимо этого, на днях стало известно, что авиакомпания "Якутия" предложила чиновникам и сенаторам поддержать покупку "Узбекистон хаво йуллари" шести самолетов Ил-114-100 с канадскими двигателями, которые сейчас "простаивают".

Однако, "Узбекистон хаво йуллари" пока не продала ни один Ил 114-100.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер:@vakilovfaxri

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