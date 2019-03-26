В Азербайджане планируется увеличить грузооборот ж/д транспорта

26 марта 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году объем грузооборота железнодорожного транспорта в Азербайджане планируется увеличить до 5,3 тонно-километров, что на 17,7 процента больше прошлогоднего показателя, сообщает Trend со ссылкой на правительство.

В последующие годы, согласно прогнозам правительства, оборот будет расширяться. Так, в 2020 году этот показатель составит 5,9 миллиарда тонно-километров, в 2021 году – 6,6 миллиарда тонно-километров, в 2022 году – 7,4 миллиарда тонно-километров.

Ожидается также рост грузооборота автомобильного транспорта до 17,7 тонно-километров, морского транспорта – до 7,2 тонно-километров, воздушного транспорта – 0,9 тонно-километров.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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