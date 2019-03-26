ЕБРР поддержит Азербайджан в сфере возобновляемой энергетики

26 марта 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует привлечь консультанта для поддержки министерства энергетики Азербайджана в разработке и реализации конкурентоспособной (аукционной) схемы для производителей возобновляемой энергии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт банка.

Как отмечается в сообщении, планируется приступить к реализации этих планов с мая текущего года.

Как говорится в сообщении банка, ожидается, что аукционы будут финансироваться из фондов технического сотрудничества, управляемых ЕБРР.

Отметим, что ЕББР поддерживает развитие альтернативной энергетики в Азербайджане.

Глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте в недавнем интервью Trend сказала, что банк рассмотрит возможности финансирования проектов в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане, после их разработки в рамках технической помощи банка.

ЕБРР работает в Азербайджане с 1992 года. В числе крупнейших кредитов банка - финансирование строительства Трансанатолийского трубопровода (500 миллионов долларов), разработки "Шах Дениз 2" - один миллиард долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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