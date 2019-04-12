В Азербайджане под агросады выделят часть лесного фонда

12 апреля 2019 22:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытые участки угодий лесного фонда в Азербайджане будут сданы в аренду для создания агросадов.

Как сообщает в пятницу Trend , об этом рассказал журналистам на пресс-конеференции в министерстве экологии и природных ресурсов заместитель министра Фирдовси Алиев.

По словам Алиева, согласно распоряжению главы государства от девятого марта 2017 года, в целях более эффективного использования открытых участков угодий лесного фонда и создания благоприятных условий для предпринимателей, внесены изменения в статью 22 Лесного кодекса и увеличен срок аренды угодий Фонда с 10 до 49 лет . Он отметил, что передача открытых лесных пространств в аренду станет вкладом не только в расширении лесного покрова , но и окажет позитивное влияние на социальное положение населения, увеличение рабочих мест и укрепление продовольственной безопасности .

Отметим, что в настоящее время лесах республики идет инвентаризация для выявления открытых участков, подходящих для создания агросадов с удобными подъездами для техники и соответствующими источниками орошения.

Предприниматели, желающие арендовать такие участки, могут обратиться в специальную комиссию министерства.

( Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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