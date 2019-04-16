В Азербайджане все больше людей регистрируют бизнес онлайн (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:50)

БАКУ /Trend/ - В марте 2019 года в Азербайджане 87,8 процента организаций с ограниченной ответственностью с местным капиталом были зарегистрированы в онлайн.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал Алекпер Мамедов, гендиректор департамента государственной регистрации и контроля над учетом в министерстве по налогам Азербайджана на пресс-конференции, посвященной процедуре государственной регистрации юридических лиц в Баку.

Он отметил, что в первом квартале 2019 года количество зарегистрированных юридических лиц выросло на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, физических лиц - на 28,5 процента, организаций с ограниченной ответственностью с местным капиталом - на 11,3 процента.

Напомним, что в Азербайджане ведутся последовательные работы для упрощения ведения бизнеса в Азербайджане. В частности, с начала этого года в стране упрощена государственная регистрация юридических лиц. Так, регистрация юрлица, регистрация учета в налоговых органах и открытие банковского счета теперь осуществляются в рамках одной процедуры.

Таким образом, регистрация юридических лиц теперь осуществляется одной процедурой в течение 20 минут. Процедура регистрации возможна без применения электронной подписи, достаточно использовать FIN-код.

Благодаря проводимым реформам Азербайджан в отчете Doing Business 2019 по индикатору «начало бизнеса» занял девятое место среди 190 стран.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.