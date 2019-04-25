Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ

БАКУ /Trend/ - Автомобили Peugeot, выпускаемые на заводе "Khazar" компании "AzerMash" в Нефтчалинском промышленном квартале уже переданы ряду государственных и частных структур.

Об этом сообщила Trend глава пресс-службы компании Гюнай Намидар.

По ее словам, в настоящее время, ОАО "AzerMash" выпускает только одну модель Peugeot: "В мае стартовало серийное производство. Заказанные заранее Peugeot 407 уже переданы многим структурам государственного и частного сектора. Их цены варьируются в пределе 17,5-19,5 тысячи манатов".

Гюнай Намидар сказала, что пока автомобили поставляются лишь на местный рынок: "Производимые в настоящее время автомобили предназначены для местного рынка. Через определенное время, после получения лицензии на продажу за границу, эти автомобили будут экспортироваться и в страны СНГ. Первоначально Азербайджан будет поставлять Peugeot на рынок Украины".

Отметим, что автомобильный завод "Khazar", созданный ОАО "AzerMash" совместно с иранской автомобильной компанией Iran Khodro Industrial Group, - самое крупное предприятие в Нефтчалинском промышленном квартале. 75 процентов акций запущенного 29 марта 2018 года завода принадлежит ОАО "AzerMash" , а 25 процентов -компании Iran Khodro. Азербайджанское государство оказало особую поддержку в строительстве завода, общей стоимостью 15 миллионов долларов, были применены различные налоговые льготы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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