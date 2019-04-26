Турецкие предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с субъектами МСБ Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане активно поощряет привлечение местных и зарубежных инвестиций в регионы, поддерживает расширение сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса и инвесторами.

При поддержке Агентства по развитию МСБ, Исполнительной власти города Гянджа и Генерального консульства Турции в Гяндже было организовано мероприятие, с целью привлечения инвестиций турецких бизнесменов в Гянджа-Газахский экономический район и расширения их сотрудничества с местными предпринимателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В мероприятии под названием "Ознакомление турецких предпринимателей с социально-экономическим и культурным развитием города Гянджа" приняли участие представители государственных структур, турецкие бизнесмены, осуществляющие деятельность в Азербайджане, и местные предприниматели.

Выступивший на мероприятии представитель Исполнительной власти города Самед Томуев рассказал о социально-экономическом потенциале города, возможностях для капиталовложений.

Представитель Агентства в Гяндже ("Друг МСБ") Анар Алиев проинформировала участников мероприятия о направлениях для налаживания сотрудничества между турецкими предпринимателями и местными субъектами МСБ, о деятельности и механизмах поддержки Агентства по развитию МСБ. Генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк рассказал о двустороннем сотрудничестве между двумя странами.

В свою очередь, турецкие бизнесмены выразили серьезную заинтересованность в инвестировании в регион и дальнейшем расширении сотрудничества с местными предпринимателями.

В ходе мероприятия представители министерства по налогам, Государственного таможенного комитета, Государственной миграционной службы Азербайджана проинформировали турецких предпринимателей о развитии предпринимательства в стране, реформах, проводимых в различных сферах для дальнейшего улучшения бизнес- и инвестиционной среды, а также ответили на интересующие их вопросы.

Турецкие бизнесмены также ознакомились с социально-экономическим и культурным развития города Гянджа.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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