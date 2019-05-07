Азербайджан модернизирует законодательство в сфере стандартизации

БАКУ /Trend/ - С ростом внешне-экономической активности Азербайджана в мире, проводится усовершенствование ряда законопроектов в Милли Меджлисе (парламенте).

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев, комментируя сегодняшнее чтение ряда законопроектов в Милли Меджлисе.

По словам Гулиева, Азербайджан увеличивая свою роль на мировой арене, должен соответствовать все мировым стандартам. В силу этого, одним из законопроектов, рассмотренных на сегодняшнем чтении в парламенте, был закон "О стандартизации".

Как отметил Гулиев, в результате изменений, предлагаемых в данный законопроект, помимо роста внешней торговли, Азербайджан, в соответствии со всеми мировыми стандартами, улучшит показатели бизнес-климата.

Также Гулиев подчеркнул, что все предпринятые шаги положительно отобразятся на конкурентоспособности Азербайджана в развитии малого и среднего бизнеса, что является важным пунктом в росте экономики.

Отметим, что сегодня в Милли Меджлисе состоялось заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, в ходе которого председатель комитета Зияд Самедзаде представил повестку дня по восьми вопросам. Были рассмотрены такие законы, как закон "О техническом регулировании”, закон "О стандартизации", закон "О Счетной палате", закон "О государственной пошлине", закон "Об образовании", закон "О дорожном движении", закон "О национальном архивном фонде", закон "Об автомобильных дорогах", закон "О культуре", закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", закон "О банках", закон "О страховой деятельности", закон "Об инвестиционных фондах", закон "О рынке ценных бумаг".

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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