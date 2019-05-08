ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о ценах на билеты на поезд Баку-Анкара

8 мая 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на железнодорожные билеты по маршруту Баку-Анкара пока не установлены.

Об этом Trend сообщили в среду в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщили в ЗАО, информация, обнародованная турецкой стороной, пока еще обсуждается: "По этому вопросу пока не принято решение. Обнародованные цифры - это предложения турецкой стороны. И они в настоящее время обсуждаются".

Отметим, что в публикациях турецкой прессы говорится об открытии в августе маршрута Баку-Анкара в рамках железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. В сообщении говорится, что в зависимости от класса купе, цена на билеты будет варьироваться в пределах 96-220 манатов. Поезд рассчитан на 246 пассажиров, а время в пути будет составлять более 40 часов.

(Автор:Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Турция будут развивать доставку грузов по БТК
Бизнес 7 мая 14:58
БТК один из самых важных транспортных проектов в регионе - министр
Турция 7 мая 09:32
Анкара, Баку и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
Бизнес 6 мая 09:37
Азербайджан закупит новые вагоны для пассажироперевозок по БТК
Бизнес 30 апреля 18:22
Турция и Азербайджан создадут совместное предприятие для производства ж/д вагонов – министр
Бизнес 24 апреля 10:29
Турецкий министр о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Экономика 24 апреля 10:15
Лента новостей
В Азербайджане перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие
Происшествия 17:14
На сколько может вырасти рынок страхования Азербайджана в 2019 году?
Финансы 17:12
Ученые раскрыли секрет уникального запаха темного шоколада
В мире 17:12
Заложен новый социально-производственный комплекс рядом с озером «Алтын Асыр» в Туркменистане
Туркменистан 17:00
Трамп ответил на публикацию The New York Times об убытках своего бизнеса в 80-90-е годы
В мире 16:55
Узбекско-корейское СП открывает тендер на поставку металлорежущих инструментов
Тендеры 16:52
Азербайджанская община Нагорного Карабаха протестует против закрытия ее аккаунта Twitter
Политика 16:49
При обстреле террористом жилого дома в Ираке погибли три человека
В мире 16:42
В Казахстане построят еще один крупный завод
Бизнес 16:34