Госкомтаможни Азербайджана о подорожании цен на товары из Китая

11 мая 2019 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана прокомментировал распространенную в ряде СМИ информации о том что таможенные органы подняли цены на некоторые товары, импортируемые из Китая в Азербайджан, в результате чего возникли проблемы у предпринимателей торговых центров «Бина» и «Садарак».

Как сообщили в субботу Trend в ГТК, предприниматели заявили медиа-структурам, что повысились цены на транспортировку. На их обращения в связи с этим в компании "Карго", они получили ответ, что рост произошел в результате мер, осуществляемых таможенными органами.

В ГТК заявили, что в процессе перевозки импортируемых в страну товаров, предприниматели могут договориться с любым перевозчиком по ценам, соответствующим их предпринимательской деятельности.

"Таможенные пошлины на импорт товаров опираются на таможенные тарифы. Другие меры, предусмотренные законодательством в связи с импортом товаров, применяются согласно тарифной классификации этих товаров. Согласно закону Азербайджана "О таможенном тарифе, различают адвалорные, специфические или комбинированные таможенные тарифы. При подсчете таможенного долга по специфическому и адвалорному таможенному тарифу соответственно за основу берутся единица измерения и таможенная стоимость, указанные в "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджана". Поэтому озвученные мнения о том, что таможенные выплаты подсчитываются в соответствии с кубическим метром, по действующему законодательству, необоснованны", - говорится в заявлении.

Отмечается, что обеспечение прозрачности за счет реформ, проводимых в последнее время в таможенных органах, шаги, предпринимаемые по усилению финансового контроля, могут не устраивать некоторых предпринимателей, которые пытаются уклониться от таможенных выплат во время экспортно-импортных операций.

Таможенные органы всегда будут руководствоваться обеспечением прозрачности в своей работе, создавать благоприятные условия для предпринимателей, осуществляющих законную деятельность, и принимать конкретные меры протии тех, кто не считается с законом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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