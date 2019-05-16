Чехия хочет расширить торговые связи с Азербайджаном

16 мая 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чехия считает расширение торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном приоритетом своей экономической политики и намерена еще больше усилить партнерские связи между странами.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал председатель Палаты депутатов Парламента Чехии Радек Вондрачек на азербайджано-чешском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил необходимость расширения торговых связей в различных сферах экономики.

«На сегодняшний день значительная доля товарооборота между двумя странами приходится на закупку нефти и нефтепродуктов из Азербайджана. Между тем, Чехия готова наладить экспорт различной чешской продукции в Азербайджан. Сейчас в товарообороте наибольший упор делается на развитие сотрудничества в нефтяной сфере, в результате чего образуется дисбаланс в двусторонней торговле», - сказал Вондрачек.

Вондрачек отметил, что чешские нефтеперерабатывающие заводы настроены на переработку азербайджанской нефти и, что в настоящее время более 33 процентов всей переработки приходится на азербайджанскую нефть.

«Чехия как одна из самых развитых стран Европейского союза настроена на сотрудничество с Азербайджаном в сфере переработки нефти и нефтяной продукции на долгосрочную перспективу и предлагает расширить двустороннее взаимодействие и по другим направлениям», - сказал председатель Палаты депутатов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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