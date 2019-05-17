США инвестировали миллиарды долларов в экономику Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня США инвестировали в экономику Азербайджана 13,6 миллиарда долларов.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании Комиссии по экономическому партнерству между Азербайджаном и США в Баку.

Министр отметил, что Азербайджан, в свою очередь, инвестировал 8,2 миллиарда долларов в экономику США.

"Основными темами сегодняшнего заседания будут торговля, инвестиции, сельское хозяйство, туризм, транзит, логистика и интеллектуальная собственность", - сказал Шарифов.

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