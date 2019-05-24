Защищает ли новое соглашение с ЕС интересы азербайджанских предпринимателей?

БАКУ /Trend/ - Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС продолжает оставаться основной темой обсуждения СМИ и различных экспертов. Переговоры находятся на завершающей стадии, однако разногласия по некоторым вопросам между сторонами затягивают подписание соглашения.

Об этом сказала председатель общественного объединения «Социально-экономическое и экологическое развитие» Рахиля Мехтиева, сообщает в пятницу Trend.

«Некоторые недостаточно информированные эксперты связывают это с частью соглашения по политическому блоку, в частности, с частью, касающейся демократии и правам человека. Но наблюдения показывают, что разногласия по соглашению касаются экономического блока. Из соглашений ЕС, подписанных с другими странами, можно увидеть, что они охватывают широкое торгово-экономическое сотрудничество. Азербайджанская сторона выступает в переговорах, исходя из национальных интересов, направленных на устойчивое развитие экономики, укрепление предпринимательства и социальную защиту населения», - отметила Мехтиева.

Она напомнила, что в СМИ уже была предоставлена информация по ряду важных моментов, и многие эксперты уже высказали свои мнения: «В опубликованной информации внимание привлекает следующий вопрос. В своих интересах ЕС хочет получить преференции на азербайджанском рынке. И это естественно. Но, в то же время, пытается ограничить поддержку местных предпринимателей, малых и средних предприятий, производимой ими продукции, услуг и пр. А это не соответствует дальнейшему улучшению бизнес-среды, расширению предпринимательской деятельности, увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике, в частности, в экспорте, созданию различных стимулирующих механизмов для предпринимателей, в целом, реформам, проводимым по развитию ненефтяного сектора экономики».

По ее словам, следует признать, что в последнее время в этой сфере проделана огромная работа: «К примеру, для усиления роли предпринимателей малого и среднего бизнеса в госзакупках в закон «О государственных закупках» были внесены серьезные поправки. Так, госзакупки до трех миллионов долларов США должны проводиться в электронной форме с применением открытого тендера и только с участием субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства. ЕС же требует либо исключить поощряющее положение, которое предоставляет преимущество в госзакупках для предпринимателей малого и среднего бизнеса, из действующего законодательства, либо ограничить настолько, чтобы их участие в госзакупках было сведено к минимуму».

Глава объединения напомнила, что в партнерском документе о приоритетных направлениях сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, подписанным в июле прошлого года, уделяется особое место развитию малого и среднего предпринимательства в Азербайджане: «Теперь выходит, что в переговорах ЕС занимает противоположную позицию. Бесспорно, эта позиция ЕС не может быть принята, т.к. не соответствует интересам Азербайджана».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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