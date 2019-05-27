Азербайджан и Россия обсудили увеличение объема грузоперевозок по коридору "Север-Юг"

27 мая 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде посетила с визитом Россию.

Как сообщает в понедельник Trend, в Москве в рамках визита состоялась двусторонняя встреча Рамина Гулузаде с министром транспорта России Евгением Дитрихом.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества в области транспорта и логистики, а также о мерах по увеличению объема транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору “Север-Юг”.

Темой переговоров делегаций обеих стран стали, в том числе, использование, после ввода в эксплуатацию, моста, строящегося через реку Самур, на территориях пограничных пунктов “Самур” (Азербайджан) и Яраг-Казмаляр (Россия), и российская система взимания платы «Платон».

Обсуждались также вопросы организации совместных спасательных работ на Каспийском море и расширения сотрудничества в области авиаперевозок.

Стороны пришли к соглашению по поводу переговоров рабочих групп о регулировании грузоперевозок между Азербайджаном Ираном и Россией, а также о подготовке соответствующей документации.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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