Кабмин Азербайджана утвердил порядок выдачи пособия по безработице

3 июня 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил “Порядок оплаты труда безработных, занимающихся профессиональной подготовкой”, сообщает Trend со ссылкой на правительство.

Согласно документу, постановление “Об утверждении Правил исчисления и выплаты пособий, предоставляемых гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации”, утвержденное Кабмином 22 января 2002 года, было ликвидировано.

Новые правила по предоставлению пособия безработным, занимающимися профессиональным обучением, были разработаны на основании статьи 29.3 закона Азербайджана “О занятости”.

Согласно новому правилу, зарегистрированные в городских и районных органах по занятости, а также центрах “DOST” безработные граждане будут получать пособие во время профессиональной подготовки, равное минимальной заработной плате.

Согласно информации, пособия будут перечислены на банковские счета граждан не позже пятого числа следующего месяца. В случае если месяц обучения будет неполным, размер пособия будет определяться путем деления количества рабочих дней в этом месяце и подсчета количества академических дней.

Также было добавлено, что пособие ликвидируется в нижеперечисленных случаях:

1.Ликвидация статуса безработного;

2.Временное удаление из списка зарегистрированных безработных;

3. При исключении из учебного заведения.

В правительстве отметили, что в случае получения безработным страховки по безработице, во время участия в профессиональном обучении пособие не выдается.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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