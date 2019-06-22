Азербайджан расширит сеть Торговых домов в странах Центральной Европы - торгпред

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует расширить в недалекой перспективе сеть Торговых домов в странах Центральной Европы.

Об этом сообщил Trend торговый представитель Азербайджана в Польше Неймят Нагдалиев.

По словам торгпреда, планируется открыть Торговые дома в Германии, Чехии и Венгрии.

"Мы активно прорабатываем механизмы открытия новых точек сбыта нашей продукции, и в настоящее время на рабочей повестке значится открытие Торговых домов Азербайджана в этих трех государствах Центральной Европы. Сейчас находимся в поиске партнеров, в этом направлении идет кропотливая работа", - сказал Нагдалиев.

Торгпред отметил, что созданный по инициативе министерства экономики Торговый дом Азербайджана представляет на польском рынке продукцию под брендом "Made in Azerbaijan", и оказывает поддержку поощрению и расширению экспорта азербайджанских товаров в Польшу.

"В Торговом доме в Польше организована продажа различных видов продукции 30 азербайджанских компаний, производящих спиртные напитки, сухофрукты, гранат, фундук, чай, варенья, фруктовые соки и другую продукцию. На сегодняшний день в Азербайджане функционирует примерно 20 польских компаний в сфере услуг, промышленности и торговли", - сказал Нагдалиев.

Торгпред отметил, что среди всех наименований азербайджанских продуктов экспортируемых в Польшу наибольшим спросом пользуется фундучная продукция и гранатовые соки.

Торгпред напомнил, что в минувшем году был подписан Меморандум о взаимопонимании по продаже фундука и концентрата гранатового сока между Торговым домом Азербайджана и польской компанией "STX ONE".

Отметим, что на сегодняшний день крупнейшими торговыми партнерами Азербайджана являются Италия, Россия, Турция, Израиль, Германия и Китай. Польша является седьмым по величине торговым партнером Азербайджана и шестым по величине рынком в Европейском союзе с быстрорастущей экономикой.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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