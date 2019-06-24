Грузинская винодельня объявлена победителем Премии ЕС

БАКУ/Trend/ - Грузинская винодельческая компания Шилда была удостоена премии ЕС по устойчивой энергии для стран Восточного партнерства на церемонии награждения в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на commersant.ge.

Основанная в 2014 году, компания Шилда, расположена в Кахетии - знаменитой области виноградарства в Грузии. Принимая участие в Кавказской программе энергетической эффективности «Энергокредит Грузия», поддерживаемой Европейским Союзом и Европейским Банком Реконструкции и Развития, компания начала использовать энергетически экономичный процесс производства вин, что делает ее первым энергетически эффективным производителем вина в регионе. В настоящее время винодельня потребляет на 60 процентов меньше энергии чем раньше и ежегодно экономит более 60 000 евро на счетах за электроэнергию.

Страны-финалисты (Украина, Молдова, Беларусь и т.д.) приняли участие в открытом голосовании, которое проводилось в режиме онлайн в течение двух недель с 28 апреля по девятое мая 2019 года. Все голоса были подсчитаны и проверены жюри.

Премия ЕС в области устойчивой энергии для стран Восточного партнерства является частью Недели устойчивой энергии ЕС 2019 (EUSEW) Премия вручается за «вдохновляющие проекты, поддерживаемые ЕС, в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, которые напрямую помогают гражданам и сообществам экономить энергию или переходить на устойчивые источники», сообщает источник

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