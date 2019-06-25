В Азербайджане растет производство стройматериалов

25 июня 2019 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года объем производства строительных материалов в Азербайджане в суммарном выражении составил 325,5 миллиона манатов, что на пять процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

По данным отчета, наибольший рост был зафиксирован в производстве асфальта - в 1,8 раза, обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них – на 65,4 процента, строительного кирпича – на 62,5 процента, строительного известняка – на 38,2 процента.

Наибольшее сокращение наблюдалось в производстве строительного гипса – на 84,2 процента, сборных бетонных строительных конструкций - на 53 процента.

Виды продукции

Произведено в январе-мае 2019 г.

Изменение по сравнению с январем-маем 2018 г. (в %)

Количество готовой продукции на складах на 1.06.2019

Цемент (тыс. тонн)

1 332,1

103,1

84,3

Строительный гипс (тыс. тонн)

2,4

15,8

2,1

Строительный известняк (тыс. тонн)

16,4

138,2

0,02

Строительные блоки и кирпичи (тыс. тонн)

53,3

123,6

39,6

Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м.)

17,1

47,0

5,5

Асфальт (тыс. тонн)

113,6

Рост в 1,8 раза

-

Строительный кирпич (тыс. куб. м.)

168,7

162,5

17,3

Бетонная смесь (тыс. тонн)

636,2

124,4

-

Обработанный мрамор, травертин, алебастр и изделия из них (тонны)

12 820,4

165,4

358,5

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Наращивается объем добычи золота в Азербайджане
Бизнес 07:00
В Азербайджане растет транспортировка грузов
Бизнес 21 июня 17:47
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане падают
Бизнес 21 июня 16:50
Доходы населения Азербайджана выросли
Бизнес 21 июня 16:35
В Азербайджане значительно сократились объемы производства в металлургической промышленности
Бизнес 21 июня 15:02
Кыргызстан стал потребителем номер один плодоовощной продукции из Узбекистана
Бизнес 21 июня 11:17
Лента новостей
Новый премьер Британии вступит в должность 24 июля
Европа 22:16
Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха ответил министру иностранных дел Армении
Нагорно-карабахский конфликт 21:54
В Белом доме сменили пресс-секретаря
США 21:39
В Азербайджане выросли взносы медицинского страхования
Бизнес 21:10
Посол Польши завершил дипломатическую миссию в Азербайджане
Политика 20:56
В Баку полиция ведет просветительскую работу среди водителей и пешеходов (ФОТО)
Общество 20:51
В Азербайджане запущена новая электронная система Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда
Экономика 20:35
Азербайджан и Россия договорились о рамочном соглашении по оборонной промышленности (ФОТО)
Политика 20:10
Сахиль Бабаев: В экономику Азербайджана инвестировано более 260 миллиардов долларов (ФОТО)
Экономика 19:54