В Баку прошел семинар «Аудит безопасности наземного обслуживания ИАТА»

БАКУ/Trend/ - 2-3 июля в Баку, в рамках Проекта ИКАО-МАК «Повышение безопасности полетов и поддержание летной годности в государствах-участниках межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства», Межгосударственный Совет по авиации и использованию воздушного пространства/ Межгосударственный Авиационный Комитет совместно с Международной Ассоциацией Воздушного Транспорта (ИАТА) провели семинар «Аудит безопасности наземного обслуживания ИАТА» (ISAGO).

Эксперты ИАТА представили доклады по всем аспектам программы «Аудит безопасности наземного обслуживания ИАТА» (ISAGO), включая последние изменения в программе, и рекомендации по ее внедрению.

В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:

- Обзор новой модели Программы ISAGO и её особенности.

- Преимущества ISAGO и положительные результаты использования программы.

- Обзор действующего руководства по стандартам ISAGO (GOSM).

- Применение системы управления безопасностью полетов (СУБП) для поставщиков наземного обслуживания. Аудит поставщиков наземного обслуживания.

- Порядок прохождения ISAGO для поставщиков наземного обслуживания – от подачи заявки на аудит до регистрации ISAGO.

- ISAGO для авиакомпаний - применение результатов ISAGO при контроле качества, использования отчетов об аудитах ISAGO авиакомпаниями.

- Преимущества ISAGO для авиационных властей.

- Преимущества ISAGO для аэропортов.

В работе семинара приняли участие более 50 авиационных специалистов из авиационных администраций, аэропортов и авиакомпаний государств – участников Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, а также ОАЭ, Катара и Турции.

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