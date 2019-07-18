В Загатальском районе начал функционировать завод по производству кормов (ФОТО)

18 июля 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в селе Алиабад Загатальского района Азербайджана Агентство по развитию малого и среднего бизнеса передало завод по производству кормов в пользование местным фермерам, и микро- и мелким предпринимателям, работающим в сфере аграрного бизнеса.

Как сообщили Trend в Агентстве, возможностями завода по производству кормов, созданного в рамках проекта "Деятельность по социально-экономическому развитию" (SEDA), реализуемого правительством Азербайджана и Агентством США по международному развитию (USAID), могут воспользоваться как жители Алиабада, так и фермеры из окрестных сел.

На заводе по производству кормов созданы производственные участки и склады, установлено оборудование по очистке зерна, измельчению корма и травы. Совокупная мощность оборудования составляет две тонны в час.

В мае текущего года в рамках проекта SEDA были открыты завод по производству кормов в селе Газангул (Загатальский район) и инкубатор в селе Гаракли (Балакенский район).

(Автор: Джанашвили Эльдар. Редактор: Хазар Ахундов)

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